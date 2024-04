Com o início da semana, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi o possível retorno de Thiago Silva ao Fluminense. Isso porque o jogador não deve permanecer no Chelsea, com quem tem contrato até junho. O Tricolor sonha em repatriar o atleta, assim como fez com Marcelo, e segue de perto a situação do zagueiro. Autor do segundo gol diante do Vasco, Martinelli falou sobre a possível vinda do defensor.

“No grupo, assim, às vezes, a gente só resenha mesmo, só zoeira. Mas sobre o Thiago (Silva), cara, eu ,por mim, penso que tomara que dê certo e ele venha pra nos ajudar. É um cara que sou muito fã”, disse, em entrevista à TNT Sports.

“Às vezes um comenta ali, outros moleques perguntam: “será que ele vem mesmo?”. Mas eu realmente não sei de nada. Espero que a diretoria nossa aí faça tudo que dê certo, que ele volte sim. É um cara que se voltar pro Fluminense vai ajudar muito”, completou.

Sonho antigo

Thiago Silva conquistou com a camisa do Chelsea uma Champions League, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes pelo clube, Na atual temporada, soma 32 partidas e marcou quatro gols.

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”. No dia 8 de maio de 2023, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com Thiago Silva. E depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro: “Muro tá baixo, Belle!”. Por fim, o zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, que deixou o clube recentemente em direção ao Goiás.

