Cruzeiro encaminha acerto com Al Hilal por Matheus Pereira

O Cruzeiro encaminhou acerto com o Al Hilal, da Arábia Saudita, para adquirir os direitos econômicos de Matheus Pereira, emprestado ao clube até o final de junho. Assim, a diretoria da SAF pretende conversar com o staff do jogador para finalizar o acordo e, enfim, anunciar a contratação de forma definitiva. A informação é do portal “ge”.

Recentemente, o jogador demonstrou o interesse em permanecer no clube celeste. O empréstimo já continha a opção de compra até o fim do contrato. Contudo, o clube mineiro preferiu adiantar as conversas. Isso aconteceu para que a Raposa buscasse um modelo que fosse acessível ao atual orçamento.

No momento, os clubes mantêm os valores em sigilo, até porque o acordo ainda é apenas verbal. Entretanto, é possível dizer que os árabes aceitaram diminuir a pedida em relação à opção de compra, estabelecida em 12 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões).

Forma de pagamento do garçom

Pedro Lourenço, investidor da SAF, pretende auxiliar o clube no pagamento inicial, à vista, no ato da assinatura do acordo. O restante será parcelado. A informação do possível acerto é do “Canal do Samuel Venâncio”.

Desde o meio de 2023 no Cruzeiro, Matheus Pereira teve uma lesão logo no início, porém deu a volta por cima e é um dos principais nomes do elenco celeste. Nesta temporada, aliás, soma sete assistências (garçom do time em 2024) e dois gols em 16 partidas.

