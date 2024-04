Gil atinge marca incrível, e mundial, de minutos em campo

Referência dentro e fora de campo, o zagueiro Gil se transformou em um dos pilares do time do Santos. Em campo, ele segue com um alto rendimento e mesmo sendo um dos veteranos do plantel, alcançou uma marca impressionante. Afinal, o defensor se tornou o segundo zagueiro com mais minutos em campo nos últimos 365 dias em todo o mundo.

Os dados são do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). Gil jogou 5.677 minutos, ficando atrás apenas de Fidel Escobar, do Deportivo Saprissa, da Costa Rica, com 6.452 minutos. Contudo, vale ressaltar que o primeiro colocado tem 29 anos, enquanto o jogador do Santos tem 37 anos.

Desses 5.677 minutos, 1.523 foram com a camisa do Santos. Gil foi titular do Peixe em todos os 17 jogos na temporada. Ele foi substituído em apenas uma partida, contra o RB Bragantino, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Contudo, o defensor não saiu por conta de um problema físico, mas sim opção técnica. Na ocasião, o Peixe estava com um jogador a mais em campo e perdendo por 1 a 0. Assim, Fábio Carille decidiu por deixar sua equipe mais ofensiva.

Além disso, Gil ajudou o treinador a organizar o sistema defensivo. Experiente, ele tem auxiliado Joaquim e reforçado um setor que sofreu em 2023. Na última temporada, o Peixe levou 87 gols em 62 partidas. Já neste ano, em 17 jogos foram 11 gols sofridos.

Gil fica para próxima temporada

O momento do defensor pode influenciar também no seu futuro. Afinal, Gil começou a temporada em tom de despedida, já que pensa em se aposentar ao final de 2024. Agora, a torcida de Fábio Carille e os santistas é que ele repense essa decisão.

