Fluminense afasta quarteto por atos de indisciplina em concentração

O Fluminense comunicou, na manhã desta terça-feira (23), que quatro jogadores estão fora das partidas contra o Cerro Porteño, pelo Libertadores, e Corinthians, pelo Brasileirão. Assim, o clube afastou John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco.

Dessa forma, o quarteto não viajará com a delegação nesta terça-feira (23) em direção à Assunção, no Paraguai. Os comandados de Fernando Diniz medem forças com o adversário na próxima quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, pelo torneio continental.

Em seguida, o elenco tricolor viaja direto para a capital paulista, quando enfrenta o Timão, às 16h (de Brasília), no domingo (28), pelo Brasileirão. O confronto acontece na Neo Química Arena, pela 4ª rodada da competição nacional.

“Os atletas John Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo”, publicou o Tricolor.

O quarteto organizou uma festa durante a concentração antes do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e levaram mulheres para o local. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, a movimentação incomodou alguns presentes ao local e um funcionário do hotel “dedurou” a movimentação para o Fluminense.

