Argentinos Juniors vai poupar meio time contra o Corinthians

Corinthians e Argentinos Juniors se enfrentam nesta terça-feira (23/4), às 21h30 (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, pela terceira rodada do Grupo F, da Copa Sul-Americana. Apesar do jogo ser importante para a pretensão das duas equipes na competição, os argentinos não devem ter força máxima.

Na lista de relacionados do time argentino para encarar o Timão, sete nomes sequer aparecem entre os selecionados para o duelo. São eles: Gondou, Lescano, Veja, Nicolás Oroz, Coronel, Tucu Herrera e Francisco Álvarez. Os seis primeiros nomes da lista acima foram titulares na última partida do Argentinos Juniors, contra o Defensa y Justicia, pelas quartas de final da Copa da Liga Argentina.

Com o avanço para a semifinal da Copa da Liga, o Argentinos Juniors foca agora no duelo contra o Vélez Sarsfield, no dia 28 de abril. Assim, o técnico Paulo Guede vai mandar um time misto para o embate contra o Corinthians nesta terça-feira.

Apesar de poupar no torneio sul-americano, o Argentinos Jrs. não vive grande fase na competição continental. Afinal, a equipe vem de derrota em casa por 3 a 0 para o Racing-URU e ocupa apenas o terceiro lugar do Grupo F com 3 pontos. O líder é o Corinthians, com quatro pontos.

Em contrapartida, o Corinthians terá alguns desfalques, mas deve enviar força máxima para o embate. Os desfalques do Timão ficam por conta de Gustavo Henrique, com dengue e Diego Palácios, com lesão muscular. Além disso, o meia Igor Coronado ficou fora da viagem de última hora.

