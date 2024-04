Contratação mais ‘polêmica’, Caio Paulista some nos jogos do Palmeiras

Uma das contratações para esta temporada, o polivalente Caio Paulista ainda não conseguiu engrenar com a camisa do Palmeiras. O jogador não entra em campo há cinco jogos e ainda busca a afirmação com Abel Ferreira. Tudo isso após sua chegada bastante polêmica na Academia de Futebol.

Afinal, Caio Paulista decidiu trocar o São Paulo pelo Palmeiras, após fazer uma grande temporada no MorumBIS. Ele decidiu ir para o Verdão após ver sua situação contratual com o rival ficar emperrada. A sua forma física e a possibilidade de jogar em várias posições, agradou Abel Ferreira, que gosta de ter atletas que atue em mais de um setor.

Contudo, até aqui, o Palmeiras entrou em campo 22 vezes e Caio Paulista apenas 11. Além disso, foi titular apenas em quatro e não jogou 90 minutos em nenhuma. No Paulistão, por exemplo, ele atuou em 10 partidas, mas ficou de fora da semifinal e dos dois jogos da final contra o Santos.

Abel Ferreira afirmou em fevereiro que Caio Paulista ainda estava se adaptando ao seu estilo de trabalho. As mudanças de posição são corriqueiras nos treinos e, além de atacante, ele também pode fazer a lateral esquerda. Contudo, ele ainda precisava entender a metodologia do Verdão.

“Não é um jogador para agora, é para o futuro. Não sei se nós até o final não vamos perder um dos nossos laterais esquerdos. Ele está adaptado ao grupo, acho que não se adaptou ainda ao treinador. Sei que não é fácil porque troco eles de posição, mas percebi que tem um espírito aberto. Ele disse: quero é jogar”, disse Abel.

Caio Paulista terá chance na Libertadores?

Agora, o Palmeiras se prepara para encarar o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pela terceira rodada do Grupo F, da Libertadores. O técnico Abel Ferreira já disse que pode poupar alguns titulares por conta do desgaste da temporada. Assim, Caio Paulista vive com a expectativa de voltar a ganhar uma chance.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Contratação mais ‘polêmica’, Caio Paulista some nos jogos do Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.