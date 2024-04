Argentinos Jrs x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians não vai bem neste início de Brasileirão. Mas na Sul-Americana o negócio é diferente. Afinal, é o ponteiro do Grupo F, com quatro pontos e, se vencer, o duelo desta terça-feira (23/4) contra o Argentinos Jrs, segurá numa boa. Mas é pedreira. Esta partida rola em Buenos Aires, no Estádio, às 21h30 (de Brasília). E a Voz do Esporte preparou a sua cobertura-raiz, que começa bem mais cedo, às 20h, com um pré-jogo de primeira, sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.

Este duelo pela Sul-Americana ainda conta com os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens de André Bachá. Não deixe con acomopanhar esta partida com a cobertura da Voz do Esporte, a partir das 20h (de Brasília). É só clicar na arte acima.

