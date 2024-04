Relembre a escalação do Fluminense no último duelo com o Cerro, no Paraguai

Faltam apenas dois dias para o confronto entre Cerro Porteño e Fluminense pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. Na próxima quinta-feira (25), o Tricolor mede forças com a equipe paraguaia, no Estádio La Nueva Olla, às 19h (de Brasília). Assim, o Jogada10 relembra que apenas três titulares do último confronto entre as equipes, em Assunção, seguem no clube carioca.

No dia 13 de julho de 2021, os times se enfrentaram pela oitavas de finais do torneio continental, no mesmo palco do duelo desta quinta (25). De um lado, o Tricolor foi o primeiro colocado de um grupo que tinha o River Plate, enquanto, do outro, o Cerro avançou em segundo em uma chave com o Atlético-MG.

Em campo, a equipe carioca teve uma atuação consistente e voltou para o Rio de Janeiro com uma boa vantagem para o jogo de volta. Nenê e Egídio estufaram a rede no triunfo por 2 a 0. No Maracanã, aliás, Fred, de pênalti, carimbou a classificação do Tricolor para as quartas de final.

Os únicos titulares que ainda permanecem no elenco tricolor para esse novo encontro entre as equipes são: Samuel Xavier, Manoel e André. Sendo assim, o trio foi titular no triunfo por 2 a 1 sobre o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no último sábado (20).

Além disso, Calegari, Ganso e John Kennedy estavam no banco de reservas, porém não foram utilizados pelo técnico Roger Machado. O atacante, por sinal, não estará à disposição de Fernando Diniz, visto que foi afastado junto de Alexsander, Kauã Elias e Arthur por atos de indisciplina.

Relembre a escalação do Fluminense

Marcos Felipe

Samuel Xavier

Luccas Claro

Manoel

Egídio

André

Yago Felipe

Biel

Nenê

Caio Paulista

Abel Hernández

Técnico: Roger Machado

Subs: Wellington, Cazares, Luiz Henrique, Kayky e Lucca

Reservas não utilizados: Muriel, Calegari, Matheus Ferraz, David Braz, Danilo Barcelos, Ganso e John Kennedy.

