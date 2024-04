Vasco já tem pendurados no Brasileirão? Saiba

Com o Brasileirão durando 38 rodadas, os desfalques por suspensão são daqueles que já constam no planejamento dos times. No caso do Vasco, por exemplo, já há um atleta pendurado por dois cartões amarelos.

Sétimo time com mais amarelos no Brasileiro (com dez), o Cruz-Maltino começa a lidar com este tipo de problema. Mateus Carvalho, que levou dois amarelos em jogos consecutivos (segunda e terceira rodadas), é o primeiro e único atleta do elenco vascaíno nesta situação.

Com isso em mente, caso Mateus leve cartão amarelo diante do Criciúma, em duelo no sábado (27), em São Januário, ele terá de cumprir suspensão na quinta rodada, contra o Athletico, dia 5.

O volante estreou no Brasileirão com gol diante do Grêmio, na primeira rodada, sendo eleito um dos melhores em campo no jogo em questão. Contra o Red Bull Bragantino, porém, levou amarelo muito cedo e foi substituído no intervalo.

Na terceira rodada, o roteiro se repetiu. Recebeu um cartão discutível por falta em Paulo Henrique Ganso, pouco antes de receber um pontapé do camisa 10 do Fluminense. Novamente foi para o banco no intervalo, desta vez por Hugo Moura, que fez sua estreia.

Os outros jogadores do Vasco que levaram amarelo são: João Victor, Rossi, Lucas Piton, Juan Sforza, Pablo Galdames, Zé Gabriel, Hugo Moura e Pablo Vegetti. O técnico Ramón Díaz também recebeu cartão.

