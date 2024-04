Confira os próximos cinco jogos do Vasco na temporada

Com a semana livre para treinos, o Vasco só volta a campo no sábado (27), quando encara o Criciúma no caldeirão de São Januário, pelo Brasileirão. O jogo é válido pela quarta rodada do torneio nacional.

E, pensando no futuro próximo do Cruz-Maltino, o Jogada10 lista, então, os próximos compromissos do time treinado por Ramón Díaz. Na lista constam o Clássico dos Milhões e a estreia do Vasco na terceira fase da Copa do Brasil, aliás.

LEIA MAIS: Vasco já tem pendurados no Brasileirão? Saiba

Como dito, a sequência se inicia neste sábado, contra o Criciúma. Depois, na quarta (1º), será hora do Cruz-Maltino duelar contra o Fortaleza por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece no Castelão, na capital cearense.

Na sequência, o Vasco segue, assim, na estrada. Viaja para Curitiba, onde enfrenta o Athletico, pela quinta rodada do Brasileirão, no domingo (5). Após isso o Gigante da Colina ganha, então, quinze dias com apenas jogos em fins de semana – ambos no Rio de Janeiro.

Primeiro, recebe o Vitória, em São Januário, às 11h, no domingo seguinte (12). Para depois, enfim, encarar o Flamengo, no Maracanã, pelo Clássico dos Milhões, no sábado (18). O mandante deste jogo, aliás, é o Rubro-Negro. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista dos próximos jogos do Vasco

Sábado, 27 de abril – 16h

Vs Criciúma (C), São Januário (RJ), quarta rodada do Brasileirão

Vs Criciúma (C), São Januário (RJ), quarta rodada do Brasileirão Quarta, 1º de maio – 19h

Vs Fortaleza (F), Castelão (CE), ida da terceira fase da Copa do Brasil

Vs Fortaleza (F), Castelão (CE), ida da terceira fase da Copa do Brasil Domingo, 5 de maio – 16h

Vs Athletico (F), Arena da Baixada (PR), quinta rodada do Brasileirão

Vs Athletico (F), Arena da Baixada (PR), quinta rodada do Brasileirão Domingo, 12 de maio – 11h

Vs Vitória (C), São Januário (RJ), sexta rodada do Brasileirão

Vs Vitória (C), São Januário (RJ), sexta rodada do Brasileirão Sábado, 18 de maio – 21h

Vs Flamengo (F), Maracanã, sétima rodada do Brasileirão

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Confira os próximos cinco jogos do Vasco na temporada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.