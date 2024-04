Santos anuncia a renovação de contrato de Jair até 2026

O Santos anunciou nesta terça-feira (23) a renovação do contrato do zagueiro Jair. O defensor assinou novo compromisso até dezembro de 2026. O vínculo anterior terminaria em junho do ano que vem.

“Muito feliz! É gratificante demais assinar a renovação de contrato com esse clube gigantesco. Estou pronto para ajudar a equipe e, se Deus quiser, vamos colher muitos frutos juntos”, afirmou o jogador, de 19 anos.

Jair chegou ao Santos em 2016 para atuar no sub-11. Não demorou muito para ganhar destaque e ser um dos principais nomes da base do Peixe. Assim, ganhou a primeira oportunidade no time profissional no ano passado e já atuou em quatro partidas.

O defensor não participou da estreia do Peixe na Série B do Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu. Isso porque ele se recupera de lesão muscular leve na posterior da coxa esquerda.

Agora, o Santos se prepara para a segunda rodada da competição. Na sexta-feira, dia 26, a equipe da Baixada visita o Avaí, às 20h (de Brasília).

