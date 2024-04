Contratações do Barcelona não vingam e perdem espaço

A maioria das contratações do Barcelona para temporada não vêm gerando muitos resultados dentro de campo. Afinal, cinco dos seis reforços do clube vivem momentos delicados no futebol espanhol. Um deles é Vitor Roque, que tem recebido poucas oportunidades em 2024.

O jornal “Mundo Deportivo”, dessa forma, fez uma análise detalhada sobre os momentos de Cancelo, João Félix, Iñigo Martínez, Vitor Roque e Oriol Romeu. Os cinco jogadores chegaram ao clube recentemente, mas ainda não conseguiram corresponder dentro de campo.

Contratações do Barcelona

Vitor Roque chegou ao Barcelona no começo desta temporada para substituir Lewandowski. No entanto, ele não vem sendo muito utilizado pelo ex-jogador e técnico Xavi. O atacante brasileiro, dessa forma, não entrou em campo nos jogos eliminatórios da Champions League e nem no clássico diante do Real Madrid.

Com passagens por Real Sociedad e Athletic Bilbao, Iñigo Martínez chegou para ser uma opção de zagueiro canhoto no setor defensivo. No entanto, Pau Cubarsí cresceu de produção no decorrer da temporada e se tornou titular absoluto da posição. Iñigo Martínez, dessa forma, tem ficado como opção no banco de reservas.

Com dez gols e seis assistências, João Felix tem bons números no Barcelona. Contudo, suas oscilações em campo fizeram com que Raphinha se tornasse titular na ponta direita. O lado esquerdo atualmente é ocupado por Lamine Yamal, que vive um momento especial na temporada.

Oriol Romeu chegou com uma expectativa alta no Barcelona, mas ainda não conseguiu corresponder dentro de campo. O meio-campista, dessa forma, tem recebido poucas oportunidades com Xavi e deve ser pouco aproveitado pelo técnico catalão em 2024.

João Cancelo apresentou boas atuações neste começo de temporada, mas se tornou alvo de críticas depois das falhas contra PSG e Real Madrid. O lateral, dessa forma, corre risco de perder posição nos próximos jogos e atualmente vive um momento delicado na Espanha.

Dos seis reforços recentes do Barcelona, Gündogan é o único que vive um bom momento no futebol espanhol. O volante é titular indiscutível e uma das esperanças da torcida para 2024. O jogador tem contrato no clube até dezembro de 2025.

