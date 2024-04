Santos e Flamengo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Flamengo vivem momentos opostos na temporada e vão medir forças logo no começo do Brasileirão Sub-20. Afinal, os times se enfrentam nesta quarta-feira (24/04), às 17h (de Brasília), pela quarta rodada do campeonato.

LEIA MAIS: Flamengo anuncia sete desfalques para jogo diante do Bolívar

Onde assistir

O SporTV transmite o jogo entre Santos e Flamengo.

Como chega o Santos

Com duas vitórias, os Meninos da Vila estão na terceira colocação do Brasileirão Sub-20. Portanto, as joias alvinegras chegam motivadas e confiantes para quarta rodada do campeonato. Aliás, Hyan e Miguelito, meio-campistas responsáveis pela construção das jogadas, estão confirmados como titular. Além disso, Mateus Xavier, que estufou as redes na última rodada, deve ficar novamente no banco de reservas e pode ser um trunfo importante no segundo tempo.

Como chega o Flamengo

Com duas derrotas e apenas uma vitória, os Garotos do Ninho não tiveram um bom início na competição. As joias rubro-negras, dessa forma, vão com tudo em busca de um bom resultado fora de casa. A esperança do técnico Mário Jorge está nas velocidades e nas eficiências de Wallace e Shola. Afinal, os atacantes flamenguistas vêm estufando as redes adversárias e vivem um bom momento na temporada e estão confirmados como titulares.

SANTOS X FLAMENGO

Quarta rodada do Brasileirão Sub-20

Data e horário: 24/04/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, São Paulo (SP)

SANTOS: Gustavo Jandi; Matheus Matias, Vinicius Lira, Gustavo e Samuel; Everton, Hyan e Miguelito; Gabriel Bontempo, Felipe Laurindo e Luca Meirelles. Técnico: Orlando Ribeiro

FLAMENGO: Dyogo Alves; Lucyan, Iago, Carbone e Ainoã; Rayan Lucas, Jean Carlos e Matheus; Hassan, Wallace e Shola. Técnico: Mário Jorge.

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel (SP)

Assistentes: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Santos e Flamengo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.