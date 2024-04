Goleiro do PSG retorna aos treinos após grave acidente

Uma grande notícia no PSG. O goleiro espanhol Sergio Rico está prestes a retornar aos treinos após ficar entre a vida e a morte, devido a um grave acidente enquanto cavalgava há quase um ano. De acordo com um comunicado oficial do clube de Paris nesta terça-feira (23), o jogador passará por exames médicos preparatórios para o seu retorno às atividades sob o comando do técnico Luis Enrique.

O acidente aconteceu enquanto o goleiro espanhol estava de férias com a família em Huelva, na Espanha, quando caiu de cavalo, sendo pisoteado entre a cabeça e o pescoço. Ele foi levado para um hospital em Sevilha em estado grave e ficou em coma por 25 dias. Após recuperar a consciência, passou mais alguns dias na UTI. Ao todo, Sergio Rico ficou quase três meses no hospital.

Contudo, o goleiro ainda não tem previsão para voltar a aparecer entre os relacionados para os jogos do PSG. Líder do Campeonato Francês com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o PSG pode garantir o título na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Le Havre, no sábado (26), e torcer para o vice-líder Monaco não bater o Lyon, no domingo (27).

