Atalanta x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (24), Atalanta e Fiorentina medem forças pela semifinal da Copa Itália, no Gewiss Stadium, em Bérgamo. O jogo acontece a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir

O duelo terá a transmissão do streaming Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como está a eliminatória

No primeiro duelo, a Fiorentina venceu por 1 a 0 e joga pelo empate. A Atalanta precisa vencer a partir de dois gols. Em caso de

vantagem mínima, a equipe de Bergamo força a prorrogação.

Como chega a Atalanta

A Atalanta tornou-se um dos times emergentes do futebol italiano e aparece com frequência nas fases decisivas dos torneios que disputa. Na semana passada, a equipe carimbou uma vaga na semifinal da Europa League e deixa o seu torcedor empolgado com o que pode vir pela frente.

Apesar da expectativa positiva pelo jogo, o time não atravessa um momento regular. Venceu apenas um dos últimos quatro confrontos em casa. Sendo assim, a equipe precisa dar uma resposta e acredita que pode virar a chave.

Como chega a Fiorentina

Um dos times mais tradicionais do calcio, a Fiorentina entra em campo com a vantagem do empate após vencer o primeiro duelo em casa.

Mesmo com o agregado a seu favor, o time do técnico Vicenzo Italiano promete não administrar e quer aprontar longe dos seus domínios.

ATALANTA X FIORENTINA

Copa Itália – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 24/4/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Gewiss Stadium, Bérgamo (ITA)

ATALANTA: Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca.

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Lopez; Ikone, Barak, Sottil; Kouame.

Árbitro: A confirmar

