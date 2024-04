O diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, concedeu coletiva na tarde desta terça-feira (23), no CT Manoel Pontes Tanajura, e assumiu a responsabilidade pela saída de Luan. O meia deixou o clube na última sexta-feira (19).

Ele explicou, então, os motivos para que o jogador deixasse o Leão. Para o diretor, a falta de perspectiva por uma alta minutagem foi determinante para a escolha.

LEIA MAIS: Após denúncias de Textor, ANAF pede a paralisação do Brasileirão

– Tudo que acontece com o futebol do Vitória é responsabilidade do diretor. Eu sou responsável por tudo que acontece com o futebol do Vitória. A partir do momento que a gente entende que Luan não estava tendo uma minutagem mediana para alta, que não tinha perspectiva de jogar de uma forma contínua, a gente achou interessante que ele pudesse ficar livre para seguir o caminho dele e ter uma sequência. Porque é isso que ele precisa – resumiu Ítalo.

Anunciado em 16 de janeiro, Luan chegou ao Vitória para a temporada 2024, mas, após apenas seis jogos – um como titular -, rescindiu o contrato de forma amigável. Ele ficou somente 95 dias no clube e não marcou gols.

O jogador de 31 anos não consegue engrenar partidas nas últimas temporadas. Após o fim de 2021, o meia-atacante entrou em campo apenas 22 vezes, aliás. Foram três pelo Corinthians (2022), oito pelo Santos (2022), cinco pelo Grêmio (2023) e as seis citadas pelo Vitória. Marcou só um gol – pelo Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Diretor do Vitória chama responsabilidade por saída de Luan e a explica apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.