Santos anuncia o meia Serginho, emprestado pelo Maringá

O meia Serginho foi anunciado nesta terça-feira (23) como o novo reforço do Santos para a Série B do Brasileirão. O jogador chega emprestado pelo Maringá e o Peixe terá a opção de compra ao fim do período, em dezembro. Serginho tem 33 anos e começou sua carreira na base do próprio Santos.

Após 52 jogos e 12 gols pelo Maringá, Serginho desembarca na Vila Belmiro depois do vice-campeonato paranaense com sua ex-equipe. Ele passou também por Palmeiras, Oeste, Ceará, Portuguesa e Paysandu. Em sua carreira, Serginho jogou ainda por clubes do Cazaquistão, da Coreia do Sul e do Japão.

A negociação entre Serginho e o Santos teve como intermediário Neymar Souza, o pai de Neymar. Já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o meia pode estrear já na próxima sexta-feira, diante do Avaí. Sua escalação, entretanto, dependerá do técnico Fábio Carille.

O Peixe enfrenta a equipe catarinense em Florianópolis, pela segunda rodada da Série B. A bola rola às 20h desta sexta, na Ressacada.

