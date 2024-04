Botafogo pede à CBF que Raphael Claus não apite clássico contra o Flamengo

O Botafogo enviou um ofício à CBF nesta terça-feira pedindo que o árbitro Raphael Claus não apite o clássico do próximo domingo. O Alvinegro encara o Flamengo, no Maracanã, às 11h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão 2024.

Segundo o jornal “O Globo”, o Botafogo deseja que Claus fique fora de escalas do clube enquanto a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas estiver em andamento. Dono da SAF do Alvinegro, John Textor não gostou da escolha, anunciada durante depoimento do empresário em Brasília, na última segunda-feira.

“O árbitro em questão não goza da necessária independência e imparcialidade – nem da confiança do público e demais atores envolvidos, incluindo o próprio CR Flamengo – para arbitrar partidas da SAF Botafogo, pelo menos não enquanto as investigações da CPI não forem concluídas”, diz parte do documento enviado à CBF.

Raphael Claus apitou o último clássico entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, em setembro de 2023. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 1, mas o Botafogo contestou a arbitragem. Segundo o Alvinegro, os dois gols rubro-negros foram irregulares (veja os melhores momentos no início da matéria). À época, Textor protestou contra o juiz nas redes sociais.

