O técnico Luis Zubeldía será a principal novidade do São Paulo para o jogo desta quinta-feira (25), pela Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil. Ele já tirou seu visto de trabalho e está liberado para trabalhar no Equador, em confronto válido pela terceira rodada da competição continental. Afinal, seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF também está regularizado.

Zubeldía viajou com a delegação do São Paulo, no fim da tarde desta terça, rumo a Guayaquil. Ele ainda não sabia se poderia ficar à beira do gramado, mas o ‘ok’ chegou no começo da noite. Aliás, o técnico sequer participou do treino do time, na parte da manhã, já que foi pessoalmente ao Consulado da Argentina e à Polícia Federal para resolver os trâmites burocráticos.

Nesta quarta-feira, o elenco são-paulino fará um último treino antes do jogo, no centro de treinamento do Emelec. A equipe de Zubeldía soma três pontos em seu grupo da Libertadores, ao passo que os rivais somam apenas dois. Anteriormente, o Tricolor venceu o Cobresal e perdeu para o Talheres.

Barcelona x São Paulo, nesta quinta, é às 21h, no Estádio Monumental.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Zubeldía tira visto e já pode comandar São Paulo nesta quinta apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.