Payet treina no Vasco, mas ainda é dúvida para jogo com o Criciúma

O feriado foi de trabalho duro no CT Moacyr Barbosa. Nesta sexta-feira, o elenco do Vasco seguiu preparação para o jogo com o Criciúma, no próximo sábado, e o meia Dimitri Payet foi a campo. A participação do francês no jogo, contudo, ainda é incerta.

Segundo o “ge”, Payet participou dos dois treinos no gramado nesta semana, mas ainda não está 100% fisicamente. O camisa 10 se juntou ao grupo após fazer fisioterapia na primeira parte do trabalho nesta terça-feira, porém sentiu dores durante a atividade no campo.

Payet sofreu uma contusão no ligamento colateral medial do joelho direito na primeira semana de abril. Inicialmente, o prazo era de que o francês ficasse pelo menos quatro semanas longe dos gramados.

Na semana passada, antes do clássico com o Fluminense, Payet chegou a treinar no campo e alimentou a expectativa de enfrentar o Tricolor. O Vasco, contudo, não acelera o retorno e entende que só colocará o jogador de 37 anos para jogar novamente quando ele não sentir dores.

Vasco e Criciúma se enfrentam no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em São Januário, pela quarta rodada do Brasileirão 2024. O Cruz-Maltino tem três pontos no torneio, com uma vitória na estreia e duas derrotas nas últimas duas partidas.

