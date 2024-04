Cruzeiro, fora de casa, empata com o fraco La Calera

O Cruzeiro buscou o ataque no primeiro tempo e teve chances, mas Rafael Elias estava numa noite infeliz e perdeu dois gols. Na etapa final, a Raposa jogou mal e chegou a levar pressão do La Calera. Mas a bola não entrou. Assim, justo 0 a 0 neste jogo pela terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana, no Estádio Municpal de Concepción, no Chile.

Ruim para as duas equipes, pois o La Calera, com 4 pontos, não larga a vice-liderança. A situação do time mineiro é pior, com 3 pontos. Assim, nesta Sula em que apenas o primeiro colocado (no momento a Católica, do Equador) avança às oitavas e o segundo colocado joga uma repescagem com o terceiro de algum grupo da Libertadores, sinal vermelho pelas bandas da Toca da Raposa.

Só dá Cruzeiro. Mas falta o gol

O Cruzeiro começou com tudo. Com 15 segundos Barreal mandou um chute perigo. Aos seis, Rafael “Papagaio” Elias perdeu um dos gols mais inacreditáveis do ano. Marlon foi ao fundo e cruzou paar Rafael Elias livre na pequena área. O atacante se antecipou ao goleiro, mas se enrolou na hora de chutar e deu a chance para o goleiro Ibáñez salvar. Não bastasse, pouco depois em nova jogada com cruzamento de Marlon, Rafael Elias, livre, isolou. Elias seguiu ativo, mas sem sucesso nos arremates e ainda reclamou de um pênalti que sofreu e não foi marcado. Barreal, que fez bom jogo, mandou uma na trave. Enfim, uma tremenda injustiça a Raposa seguir para o intervalo no 0 a 0.

La Calera cresce

A Raposa voltou displicente para o segundo tempo e levou um gol aos dois minutos, de Gigglioti. Felizmente, o atacante, que concluiu após a bola bater na trave, estava impedido. O La Calera seguiu melhor até os 20 minutos, quando Fernando Seabra sacou Papagaio para a entrada de Rafa Silva, que melhorou a movimentação do time. E quase saiu o gol mineiro num chute de Cifuentes na trave. Contudo, o La Calera retomou as rdeéas e Cavalleri, aos 30, obrigou Anderson a fazer grande defesa. Fim das contas, 0 a 0.

UNIÓN LA CALERA 0X0 CRUZEIRO

Copa Sul-Americana Grupo C – 3ª rodada

Data: 23/4/2024

Local: Estádio Municipal Concepción (CHI)

UNIÓN LA CALERA: Matías Ibáñez; Ferrario, Ezequiel Parnisiari, Romero e Matus; Aued, César Pérez, Matías Cavalleri (Encinas, 34’/2ºT) e Hauche (Ponce, 34’/2ºT); Emanuel Gigliotti (Reboledo, 20’/2ºT) e Franco Soldano. Técnico: Carlos Galdames.

CRUZEIRO: Anderson; Wesley Gasolina (William, 20’/2ºT), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Romero, 39’/2ºT), Cifuentes, Matheus Pereira e Mateus Vital (Gabriel Veron, 30’/2ºT); Barreal (Robert, 30’/2ºT)e Rafael Elias (Rafa Silva, 20’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Gol: –

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e José Villagra (PAR)

VAR: Ulises Meireles (PAR)

Cartões amarelos: Ferrario, Aued (LAC) Rafael Elias, Lucas Romero (CRU)

Cartões vermelhos:

