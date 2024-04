Independiente Del Valle x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras vai até Quito, no Equador, para encarar o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira (24), às 21h30, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Libertadores. O confronto também marca o encontro dos dois líderes da chave. O Verdão soma quatro pontos, após empatar com o San Lorenzo, fora de casa e vencer o Liverpool-URU, no Allianz Parque. Já os equatorianos venceram os argentinos em seus domínios e empataram com os uruguaios. Assim, quem vencer o embate, assume a liderança isolada do grupo.

Onde assistir?

A partida terá transmissão da Globo, ESPN e Star+

Como chega o Independiente Del Valle

A equipe vem de uma ótima sequência de 13 jogos sem derrota, incluindo partidas amistosas, do Campeonato Equatoriano e da Copa Libertadores. Aliás, a última derrota foi justamente na finalíssima do campeonato nacional de 2023, contra a LDU nos pênaltis, após 1 a 1 no placar agregado. Além disso, na Liga Equatoriana, o Del Valle é vice-líder com 19 pontos em nove jogos, com uma campanha invicta até o momento de cinco vitórias e quatro empates.

Contudo, para a partida, o Del Valle terá a ausência de um dos seus principais jogadores. Afinal, o meia Sornoza, com passagem no futebol brasileiro, ofreu uma lesão na panturrilha e deverá ser desfalque. Para o lugar dele, Javier Gandolfi deve manter Renato Ibarra como meia aberto pela direita, e Yaimar Medina caindo mais pela esquerda.

Como chega o Palmeiras

Já pelo lado do Verdão, o técnico Abel Ferreira pode fazer algumas mudanças no time titular. Afinal, o treinador reclamou bastante do cansaço acumulado por parte do elenco. Assim, nomes como de Raphael Veiga podem começar no banco de reservas, dando espaço para outros nomes como Gabriel Menino ou até mesmo Rômulo, que chegou do Novorizontino após o Estadual, mas teve poucas chances.

Se Veiga é um ponto de interrogação, Zé Rafael será desfalque certo. Afinal, o volante não viajou com a delegação ao Equador, e ficou em São Paulo tratando de uma lombalgia. O miolo do meio-campo do Alviverde deverá ser, novamente, formado por Richard Rios e Aníbal Moreno, um dos grandes destaques do Verdão até aqui na temporada.

INDEPENDIENTE DEL VALLE X PALMEIRAS

Libertadores da América – Terceira rodada da fase de grupos

Data e horário: 24/4/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Banco Guayaquil, Quito (EQU)

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Beder Caicedo; Joao Ortíz; Renato Ibarra, Kendry Páez, Cristian Zabala e Yaimar Medina; Michael Hoyos. Técnico: Javier Gandolfi.

PALMEIRAS: Weverton; Murilo, Luan e Gómez; Mayke (Marcos Rocha), Aníbal Moreno, Richard Ríos, Veiga (Gabriel Menino ou Rômulo), Piquerez; Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Auxiliares: José Retamal (CHL) e Gabriel Ureta (CHL)

VAR: Fernando Vejar (CHL)

