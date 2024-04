São Paulo inverte vantagem do Cruzeiro e vai à final da Copa do Brasil Sub-17

O São Paulo está na decisão da Copa do Brasil Sub-17. Nesta terça-feira (23), o time derrotou por 3 a 1 o Cruzeiro, em Nova Lima (MG). A Raposa havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, na capital paulista. Pedro Ferreira, Gustavo e Lucca anotaram para o Tricolor, e Felipe Morais descontou no Estádio Castor Cifuentes.

Com o resultado, as crias de Cotia enfrentam na grande final o vencedor do confronto entre Fluminense e Sport. Na ida, em Pernambuco, vitória tricolor por 2 a 1. A partida de volta será nesta quarta-feira, às 16h, em Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro precisa triunfar por dois ou mais gols para avançar. Se vencer por um de diferença, o finalista será definido nos pênaltis.

O jogo

A obrigatoriedade de construir uma vitória levou o São Paulo a tomar a iniciativa logo nos minutos iniciais. E deu certo. Logo aos quatro, Pedro Ferreira finalizou com categoria para abrir o placar. O Cruzeiro, que jogava pelo vantagem, passou a ser mais ofensivo. Aos 21, a bola chegou até Felipe Morais que, dentro da área, chutou cruzado para superar o goleiro João. Faltou pouco para o próprio Felipe Morais virar o marcador, em cabeceio que levou perigo. O São Paulo se ajustou em campo e voltou a comandar o placar. Após cobrança de falta, Gustavo apareceu entre a zaga para cabecear sem chances de defesa. Os times tiveram outras oportunidades antes do intervalo.

O Tricolor manteve o embalo na segunda etapa. Assim, Lucca recebeu na área e fez um bonito arremate de primeira para ampliar a vantagem. O terceiro gol já era suficiente para dar a classificação aos paulistas. Com a necessidade de reagir, a Raposa foi para cima e desperdiçou boas chances com Rayan Lelis, Ivanilson e Caio Suassuna. O goleiro João também apareceu com boas defesas, em especial nos chutes de Baptistella e André Balbino, tornando-se, assim, um dos destaques da classificação são-paulina.

