O Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Unión La Calera, do Chile, na noite desta terça-feira (23). O jogo valeu pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, a Raposa, com três empates, soma três pontos na tabela do Grupo B da competição. Sendo assim, pode terminar a rodada na lanterna da chave. Após o jogo, Moisés Moura, auxiliar técnico do clube, disse que o time pecou no quesito eficiência.

“No futebol tem que ser efetivo. Perdemos muitas chances no primeiro tempo. Inegavelmente poderíamos ter praticamente decidido o jogo. Viemos aqui atrás da vitória. O resultado não veio e agora vamos pensar no Vitória, com quem jogaremos domingo”, disse Moisés.

Auxiliar substituiu Seabra na coletiva

O auxiliar, que deu entrevista porque o técnico Fernando Seabra não possui a licença necessária para assinar como treinador em jogos internacionais, relativizou o momento pelo qual passa o adversário. O Unión La Calera é o penúltimo colocado no campeonato chileno. Além disso, jogou em Concepción, a 600 quilômetros de casa, porque seu estádio não foi liberado pela Conmebol.

“A situação deles na competição na competição local importa pouco. Aqui eles seguem com chances de classificação e, desse modo, entram com o foco totalmente voltado a um bom resultado. Não é normal que um clube da grandeza do Cruzeiro não consiga vencer, mas muitos dos jossos jogadores sentiram o desgaste da viagem e não atuaram em suas melhores condições”. revelou.

Este, aliás, é o segundo empate da Raposa contra um time que vai mal em sua competição local. Pela segunda rodada da Sul-Americana, o Cruzeiro abriu 3 a 0 diante do Alianza, da Colômbia, e permitiu o empate em pleno Mineirão. A equipe é a penúltima colocada no Campeonato Colombiano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Auxiliar técnico diz que faltou eficiência ao Cruzeiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.