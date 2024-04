Atlético-MG vence o Peñarol e segue com 100% de aproveitamento na Libertadores

Galo forte, vingador e com 100% de aproveitamento. O Atlético-MG recebeu o Peñarol (URU) nesta terça-feira, pela terceira rodada da Libertadores 2024, e venceu o clube uruguaio por 3 a 2 na Arena MRV. Em partida que começou tranquila na capital mineira, mas depois ficou tensa, Gustavo Scarpa (duas vezes) e Paulinho marcaram os gols do time comandado por Gabriel Milito. Maxi Olivera e Maxi Silvera fizeram para os Carboneros.

Dessa forma, com o resultado, o Galo chegou aos nove pontos e segue firme e forte na liderança do Grupo G. A vitória, aliás, possibilita o Atlético a se classificar antecipadamente já na próxima rodada caso vença seu jogo. O Peñarol, por sua vez, está em terceiro lugar, com três pontos.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Atlético Mineiro fez o que se esperava e dominou as ações. Desde o início o time alvinegro pressionou o Peñarol, que teve dificuldades para jogar. O primeiro gol saiu aos 14 minutos, em jogada pela esquerda. Paulinho recebeu passe na área e tocou para trás buscando Hulk. A bola passou pelo atacante, mas ficou na medida para Gustavo Scarpa, que vive grande fase. De primeira, o camisa 6 bateu de chapa e mandou no cantinho de De Amores. 11 minutos depois, Paulinho recebeu um presentão da defesa carbonera, que tentou sair jogando, mas entregou nos pés do camisa 10 atleticano dentro da área. Cara a cara com o goleiro, ele só teve o trabalho de deslocar e mandar para o fundo das redes.

Segundo tempo

A etapa final seguiu tranquila no começo, com muita pressão do Galo, que acertou o travessão com Zaracho aos sete. Quatro minutos depois, Hulk puxou contra-ataque e entregou para Scarpa na entrada da área. O meia chegou batendo de primeira, em finalização parecida com a do primeiro gol, e ampliou. A partir daí, porém, o Galo dormiu, e o Peñarol acordou. Aos 14, após bate e rebate, Leo Fernández cruzou bola de bicicleta, e Maxi Olivera desviou de cabeça para diminuir. Aos 23, em jogada pela esquerda, Maxi Silvera recebeu no meio da marcação atleticana e tocou com categoria para tirar de Everson e fazer o segundo. Leo Fernández chegou acertar a trave em cobrança de falta e quase calou a Arena MRV. No fim, o Peñarol tentou uma pressão na base do abafa, mas o Galo conseguiu se segurar e somar mais três pontos.

Sequência

O próximo compromisso de Atlético e Peñarol pela Libertadores 2024, afinal, será apenas no dia 7 de maio, pela quarta rodada da fase de grupos. O Galo encara o Rosario Central, na Argentina, enquanto o Carbonero enfrenta o Caracas, na Venezuela.

ATLÉTICO-MG 3 X 2 PEÑAROL

Libertadores 2024 – Grupo G – Terceira rodada

Data: 23/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Público: 34.279 torcedores

Renda: R$ 2.104.458,81

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano, 16’/2ºT), Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Igor Rabelo, 41’/2ºT) e Zaracho (Igor Gomes, 16’/2ºT); Hulk e Paulinho (Cadu, 48’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito

PEÑAROL: De Amores; Milans (Byron Castillo, 10’/2ºT), Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián García (Matheus Babi, 37’/2ºT), Darías (Léo Coelho, 41’/2ºT), Sequeira (Gastón Ramírez, 10’/2ºT), Leo Fernández e Lucas Hernández (Diego Sosa, 10’/2ºT); Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre

Gols: Gustavo Scarpa, 14’/1ºT (1-0); Paulinho, 25’/1ºT (2-0); Gustavo Scarpa, 11’/2ºT (3-0); Maxi Olivera, 14’/2ºT (3-1); Maxi Silvera, 23’/2ºT (3-2)

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartão Amarelo: Saravia, Otávio, Jemerson, Alan Franco (CAM); Maxi Olivera (PEN)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-MG vence o Peñarol e segue com 100% de aproveitamento na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.