Botafogo x Universitario: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Libertadores 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Botafogo recebe o Universitario (PER) pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Botafogo

Depois de perder as duas primeiras partidas e ficar em situação delicada, o Alvinegro espera dar uma resposta ao torcedor. Em casa, afinal, o Botafogo conta com o apoio das arquibancadas para tentar a primeira vitória no torneio e seguir sonhando com a classificação.

Como chega o Universitario

Os peruanos, que venceram na estreia e empataram na rodada passada, querem aprontar fora de casa. O Universitario divide a liderança da chave com o Junior Barranquilla (COL) e, assim, tenta voltar ao mata-mata, o que não acontece desde 2010. Na ocasião, aliás, o clube caiu para o São Paulo nas oitavas de final nos pênaltis.

BOTAFOGO X UNIVERSITARIO

Libertadores 2024 – Terceira rodada – Grupo D

Data e horário: 24/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Tchê Tchê), Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino (Jeffinho); Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

UNIVERSITARIO: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros e Marco Saravia; Andy Polo, Segundo Portocarrero, Jorge Murrugarra, Rodrigo Ureña e Martín Pérez Guedes; Edison Flores e Alex Valera. Técnico: Fabián Bustos

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

