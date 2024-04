Paulinho pede atenção após apagão em vitória do Atlético: ‘Tem que acordar’

O Atlético-MG venceu o Peñarol (URU) nesta terça-feira, pela Libertadores, mas levou sustos. Afinal, após abrir 3 a 0, o Galo relaxou e quase tomou o empate dos uruguaios. No apito final, o atacante Paulinho, que marcou um dos gols na Arena MRV, celebrou a vitória, mas disse que o time precisar ter mais atenção.

“A gente sabe que é uma competição com muitos times de tradição, e o Peñarol é um deles. Nós conseguimos fazer o resultado logo no começo do segundo tempo, mas, por descuido nosso, acabamos chamando muito eles para o nosso campo, demorando um pouco a fazer com que a bola chegasse em mim, no Hulk, no Scarpa, no Zaracho ali na frente… e isso dificultou nosso jogo. A gente tem que melhorar isso, a gente tem que acordar um pouco, voltar para o segundo tempo para matar os jogos e, assim, não dar a chances para o adversário fazer os gols”, disse Paulinho.

Com a vitória, o Galo chegou aos nove pontos no Grupo G e deu grande passo para confirmar a classificação. Na próxima rodada, caso vença o Rosario Central (ARG), fora de casa, o Atlético estará matematicamente classificado com duas rodadas de antecedência.

Antes de pensar nos argentinos, porém, o Atlético-MG tem compromissos por Brasileirão e Copa do Brasil. No sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Galo encara o Cuiabá fora de casa.

