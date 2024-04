O meia paraguaio Matias Rojas foi anunciado nesta terça-feira (23) pelo Inter Miami, clube estadunidense onde joga Lionel Messi. O antigo jogador do Corinthians, que rompeu o contrato alegando falta de pagamento de direitos de imagem, segue travando uma batalha milionária com o clube do Parque São Jorge.

Em princípio, Rojas assinou contrato até o fim deste ano, com a opção de renovação por mais duas temporadas. A Fifa ainda analisa o caso, mas já liberou o paraguaio para seguir trabalhando em outro clube. A tendência é que também dê razão ao meio-campista pelos motivos do rompimento do vínculo com o Timão.

Rojas cobra uma indenização de 8 milhões de euros (R$ 41,4 milhões) do Corinthians. De acordo com a defesa do jogador, o clube não pagou seis das dez parcelas acordadas pelos direitos de imagem. O contrato do paraguaio com o Timão ia até julho de 2027, mas acabou rescindido por justa causa. Caso a Fifa não dê o ganho de causa ao atleta, o Inter Miami – que já foi notificado da pendenga judicial – terá que pagar uma parte da indenização ao Corinthians.

Em nota oficial, o Timão se manifestou afirmando que “a Fifa concedeu a liberação a Matías Rojas para exercer sua atividade profissional, garantindo apenas o direito ao trabalho. Em relação aos eventuais valores que possam ser devidos, o caso ainda depende de decisão arbitral da Fifa”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Rojas, ex-Corinthians, é anunciado por time de Messi nos EUA apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.