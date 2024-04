Renato Augusto fala sobre afastamento de quarteto do Fluminense: ‘Situação delicada’

Na chegada da delegação do Fluminense a Assunção, capital do Paraguai, Renato Augusto comentou sobre o afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur por indisciplina. Assim, o Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Libertadores.

De acordo com o meio-campista, que retorna ao time depois de se recuperar de lesão na panturrilha, o elenco foi pego de surpresa e o afastamento é ruim para a imagem de todos dentro do clube.

“Fomos pegos um pouco de surpresa. Faz tempo que a gente não vê coisas assim. É ruim para a imagem de todos, do clube, dos atletas. Uma situação delicada, mas não podemos deixar que isso interfira no campo. É focar no jogo de quinta-feira e não criar ainda mais problema. É focar no jogo”, lamentou o meio-campista, ao canal ‘Jornada 1902’.

Festa na concentração

O quarteto, portanto, convidou mulheres para a concentração e também organizou uma festa considerada “fora do tom”. Nesse sentido, alguns presentes se incomodaram com a movimentação, enquanto um funcionário do hotel denunciou o fato ao Fluminense. Eles estarão de fora tanto da partida contra o Cerro, quanto diante do Corinthians, no domingo (28), pelo Brasileirão.

“Eu nunca fui campeão num time que não era unido. Mas isso não quer dizer que um time unido é obrigado a ganhar ou vai ganhar, porque não é assim. Também tem jogadores de outras equipes, enfim. Mas eu nunca conquistei um título numa equipe que não era unida”, disse ele, que continuou:

“Então, o primeiro passo é esse. Você ter uma união de grupo, jogadores que se gostam, que acreditam no processo, no trabalho. A gente tá no caminho certo. É focar e esquecer o que passou agora para poder conquistar uma sequência de vitórias”, concluiu.

