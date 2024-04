Com afastamento de quarteto, Fluminense fica sem reserva para Cano

Com o afastamento do quarteto por indisciplina, o Fluminense ganhou um novo problema para o duelo com o Cerro Porteño, no Paraguai, às 19h (de Brasília), na próxima quinta-feira (25), pela Libertadores Assim, o técnico Fernando Diniz não terá à disposição para o duelo, válido pela Libertadores, opções diretas para a reserva de Germán Cano. Após a festa na concentração, o clube optou por afastar John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur.

Diante do problema, o comandante decidiu relacionar o jovem Matheus Reis, de 17 anos, para a viagem rumo à Assunção, no Paraguai. No entanto, a promessa atua como ponta nas divisões de base e não tem as mesmas características do goleador argentino. Entre os relacionados, Douglas Costa, Isaac, Jan Lucumí e Marquinhos também não são centroavantes, o que deixa claro o problema.

O reserva imediato seria John Kennedy, que marcou o gol do título inédito da Libertadores, em 2023, e caiu nas graças da torcida, mas volta a conviver na carreira com um ato de indisciplina. Nesta temporada, o atacante soma oito jogos e marcou um gol, e ainda não reencontrou o bom futebol de outrora.

Outras opções ausentes

Além disso, Kauã Elias, que é tratado internamente como um jovem promessa do Tricolor, com passagem pela seleção brasileira de base, seria mais um opção para substituir Cano, caso fosse necessário. Era o dono da camisa 9 no Sub-20, porém quis forçar a ida para os profissionais, onde, no momento, é reserva. Recentemente, renovou seu contrato, entretanto também está na lista de afastados por indisciplina.

Outra opção seria Lelê, que é o artilheiro do time na temporada. No entanto, o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passará por uma intervenção cirúrgica nos próximos dias.

