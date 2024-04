Sabino cumpre 40% do contrato com o São Paulo sem ter entrado em campo

Contratado em março para reforçar o sistema defensivo, o zagueiro Sabino ainda não estreou com a camisa do São Paulo. Ele foi relacionado para as partidas contra Fortaleza, Flamengo e Atlético-GO, mas ficou no banco o tempo todo. Mais do que isso, já cumpriu 40% do seu contrato e tem futuro incerto no clube.

Sabino tem contrato com o São Paulo até o dia 20 de junho. O acordo prevê metas que, se batidas, permitem uma renovação automática até dezembro. Contudo, ele vem sendo avaliado diariamente pela comissão técnica para saber se seguirá ou não no MorumBIS.

O zagueiro chegou ao clube ainda em recuperação de lesão no pé esquerdo, e a previsão era que ele precisasse de cerca de um mês para voltar a lista de relacionados, aldo que se cumpriu. Contudo, ele também foi muito prejudicado pelo momento do Tricolor Paulista. Thiago Carpini, sofrendo grande pressão, vinha escalando os principais jogadores do elenco e rodou pouco o grupo. Assim, o jogador não teve chances de mostrar seu futebol.

Com mais 57 dias de contrato, o grande objetivo do atleta agora é evoluir fisicamente e se manter à disposição do treinador em todas as partidas. Recentemente, ele teve problemas com peso quando atuava pelo Sport, na temporada passada.

Sabino vai seguir no São Paulo?

Por fim, Sabino chegou ao MorumBIS como uma solução simples para o sistema defensivo do São Paulo, que pode perder Arboleda e Ferraresi no meio do ano. Afinal, os defensores têm grandes chances de disputar a Copa América por Equador e Venezuela, respectivamente. Há expectativa no clube de que o defensor consiga ampliar seu vínculo pelo menos até o fim de 2024 pela evolução física e por aquilo demonstrado nos treinamentos.

