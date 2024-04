Rony faz alerta para jovens do Palmeiras em relação à altitude

O Palmeiras encara o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira (24), às 21h30, fora de casa, pela terceira rodada do Grupo F, da Copa Libertadores. Considerado o jogo mais difícil nesta fase da competição, o Verdão vem trabalhando há duas semanas para minimizar os efeitos da altitude de Quito. Contudo, jogadores experientes, como o atacante Rony, já alertaram os mais jovens do perigo de jogar acima do nível do mar.

“Sabemos que a altitude é uma arma que eles têm. Viemos antes para poder nos adaptar, sentir o clima daqui. Hoje tivemos um treinamento de adaptação, alguns meninos ainda não jogaram na altitude e vai ser difícil para eles”, disse Rony, na véspera do jogo.

“Outros que estão aqui há mais tempo já jogaram na altitude e sabem controlar esse tipo de situação. Eu sei como é, o corpo tem de se adaptar o mais rápido possível para você jogar e jogar bem”, frisou. “Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Se houver oportunidade amanhã de fazer correria a gente vai fazer e espero que seja uma noite abençoada, para que possamos sair com os três pontos, que é o mais importante”, completou o atacante.

O Verdão viajou na segunda-feira para Quito, cidade que fica 2.850 metros acima do nível do mar. Contudo, para tentar minimizar os efeitos, o clube tem feito um cronograma específico há duas semanas.

O clube entende que estas estratégias já demonstraram funcionar, uma vez que nos últimos anos o Palmeiras conseguiu bater o Bolívar, em La Paz, a 3.640 metros do nível do mar, além do próprio Del Valle.

