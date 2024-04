Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o Criciúma, em São Januário

Após o revés para o Fluminense, o Vasco volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Assim, a torcida cruz-maltina promete casa cheia para conquistar mais um triunfo em seu estádio e já esgotou os ingressos para a partida, válida pela 4ª rodada.

Depois de estrear com vitória, o Cruz-Maltino vem de uma sequência de duas derrotas seguidas pela competição nacional. O duelo com a equipe catarinense também pode marcar a volta de Dimitri Payet à lista de relacionados. No momento, o francês se recupera de uma lesão e ainda não atuou pelo campeonato.

O camisa 10 se juntou ao grupo após fazer fisioterapia na primeira parte do trabalho nesta terça-feira (23), porém sentiu dores durante a atividade no campo.

Além disso, a comissão técnica aguarda a chegada do zagueiro Gary Medel no Rio de Janeiro nos próximos dias. O defensor viajou ao Chile no dia seguinte à vitória do Vasco contra o Grêmio, em São Januário, na primeira rodada do Brasileirão. Isso porque o clube o liberou para acompanhar a mãe, que está passando por um problema de saúde. Durante a semana, o atleta publicou fotos ao lado dela.

Na sequência da partida contra o Tigre, o time carioca entra em campo na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), contra o Fortaleza, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Por fim, o jogo de volta está marcado para o dia 21 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), na Colina Histórica.

