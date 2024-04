Tchê Tchê se recupera de problema clínico e pode ser titular do Botafogo na Libertadores

Artur Jorge deve ter um retorno importante no jogo entre Botafogo e Universitario. Afinal, Tchê Tchê se recuperou do problema clínico e treinou normalmente na terça-feira (23/04). A informação é do “ge”.

Retorno de Tchê Tchê ao Botafogo

No último domingo (21/04), Tchê Tchê foi desfalque no jogo entre Botafogo e Universitario, no Nilton Santos, pela terceira rodada do Brasileirão. No entanto, o volante alvinegro já está recuperado do problema clínico e corre risco de ser titular na Libertadores.

Tchê Tchê tem grandes chances de entrar na vaga de Danilo Barbosa. A outra possível mudança é a entrada de Jeffinho no lugar de Savarino. Artur Jorge preza muito pela agressividade em seus trabalhos e pretende entrar com uma escalação ofensiva mais uma vez.

Aliás, Botafogo e Universitario se enfrentam nesta quarta-feira (24/04), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela terceira rodada do Grupo D da Libertadores. O Glorioso conta com duas derrotas na fase de grupos e agora precisa disputar “quatro finais” para se classificar na competição.

