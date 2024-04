PSG quer joia do Barcelona para o lugar de Mbappé

Ciente da saída de Kylian Mbappé ao fim da temporada, o Paris Saint-Germain já definiu o alvo para substituí-lo. Segundo o jornal “Le Parisien”, o alvo dos franceses é o jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos, que vem sendo titular do Barcelona apesar da pouca idade.

Mbappé já comunicou à diretoria do PSG que não ficará no clube para a próxima temporada. A imprensa europeia dá como certa a ida do jogador para o Real Madrid.

De acordo com o “Le Parisien”, o clube francês teria uma “arma secreta” para tirar Yamal do Barcelona: o agente Jorge Mendes, que cuida da carreira da joia blaugrana. O empresário tem boa relação com o PSG e cuidava da carreira de Cristiano Ronaldo até 2022.

O PSG foi justamente o algoz do Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, em Paris, os espanhóis venceram por 3 a 2. Contudo, na Catalunha, levaram goleada por 4 a 1 e acabaram eliminados precocemente. Agora, a equipe de Mbappé enfrenta o Borussia Dortmund na semifinal.

Nos duelos da Champions, Yamal chamou mais uma vez atenção da diretoria gaulesa, que pode investir até 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) para contratá-lo. O clube entende que pode fazer outro grande investimento, após deixar de pagar fortunas no início da temporada com as saídas de Lionel Messi, Verratti e Neymar. Sem contar, é claro, com o fim do contrato de Mbappé em junho de 2024.

Joia do Barcelona atuou contra o Brasil

Yamal surge como uma das principais promessas do futebol mundial. Apesar de ter apenas 16 anos, já atuou em 44 partidas nesta temporada, com seis gols anotados e cinco assistências concedidas. Além de já ser titular do time de Xavi Hernández, também é convocado para a seleção da Espanha. Inclusive, atuou contra o Brasil, em amistoso realizado em março.

