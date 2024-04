O Liverpool procura um substituto para Jurgen Klopp e a diretoria começou a negociar com Arne Slot, atualmente no comando do Feyenoord. O treinador de 45 anos caiu no gosto da diretoria dos Reds e pode sacramentar a transferência em breve.

No primeiro momento, Arne Slot ficou surpreso com o interesse do Liverpool e não perdeu tempo. De acordo com Fabrizio Romano, o treinador deu sinal verde para negociar a transferência.

Do lado inglês, os Reds já manifestaram a vontade de pagar a multa rescisória para ficar com o serviço do holandês.

Nos bastidores, Arne Slot não esconde a felicidade em negociar com um dos gigantes do velho continente e espera fechar o contrato o mais breve possível.

Carreira de Arne Slot

O Feyenoord é o segundo clube na carreira de Arne Slot. Antes, ele comandou o AZ Alkmaar, também da Holanda e ganhou projeção nacional.

Agora, na equipe de Rotterdam, ele ostenta o seu cargo desde a temporada 2021, onde rendeu dois títulos: Eredevisie e Copa da Holanda.

No total, desde quando assumiu a posição no banco de reservas, ele dirigiu o time em 144 jogos, com 93 vitórias, 27 empates e 24 derrotas. O ataque marcou 331 gols e a defesa foi vazada em 153 oportunidades.

Rúben Amorim

Antes de colocar Arne Slot em sua mira, o Liverpool sonhou com a contratação de Rúben Amorim, do Sporting Lisboa. Apesar do interesse no acordo, as conversas esfriaram e o comandante português ficou em segundo plano para a contratação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Liverpool negocia com técnico Arne Slot; saiba mais apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.