Quarteto afastado se reapresenta para treinar em separado no Fluminense

O quarteto afastado pelo Fluminense, composto por John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur, se reapresentou nesta quarta-feira (24) para começar programa de treino, realizado em separado. Eles foram afastados por atos de indisciplina na véspera do duelo contra o Vasco, no último sábado (20), no Maracanã.

Como forma de punição, o grupo treinará à parte do restante do elenco. Os jogadores do Fluminense, aliás, estão em Assunção, capital do Paraguai, onde enfrentam o Cerro Porteño na quinta (25), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores-2024.

Quem não constou na lista de relacionados para o duelo ficou no CT Carlos Castilho, seguindo normalmente com a rotina do clube. A atividade do quarteto será semelhante de quando os jogadores são desfalques e não viajam com o restante do elenco.

Relembre o afastamento

O quarteto organizou uma festa durante a concentração antes do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e levou mulheres para o local. A movimentação incomodou alguns hóspedes, e um funcionário do hotel “dedurou” a movimentação.

O Flu, então, consultou câmeras do hotel e ouviu os atletas antes de optar pelo afastamento. O clube, porém, ainda não divulgou a duração da punição. Segundo o “Ge”, uma reunião deve acontecer após o retorno da delegação para o Rio de Janeiro, previsto para depois do jogo contra o Corinthians, pelo Brasileiro, no domingo (28), para definir o futuro dos jogadores.

