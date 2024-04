River Plate pode ser próximo clube de ídolo do Athletic Bilbao

Apesar da distância geográfica considerável entre os territórios e a inexistência de enfrentamentos oficiais, Athletic Bilbao e River Plate podem estar prestes a estabelecer uma espécie de vínculo. Mesmo que de maneira indireta.

Isso porque um dos grandes ídolos na história do clube basco, Iker Muniain, anunciou nesta semana que não irá renovar seu acordo com o Athletic. Emocionado, ele comunicou a decisão para seus companheiros em discurso que foi captado pelo veículo oficial da representação de Bilbao.

“Creio que é a melhor decisão para mim e para o clube. Havia refletido muitas vezes e o que pensava, que estava na minha cabeça, é que ficaria mais tempo aqui, me aposentaria aqui. Era isso que tinha pensado. Mas, às vezes, a vida, assim como no futebol, tem circunstâncias as quais devemos nos adaptar e é isso que estou tratando de fazer. Não está sendo nada fácil (tomar) essa decisão. Envolve muitas coisas, não só no esportivo, mas também a família”, detalhou o atleta formado no único clube que atuou como profissional.

Improvável relação

Apenas a informação em questão é suficiente para animar os torcedores do River Plate dado ao manifesto carinho que Iker Muniain tem com o Millonario desde sua infância. Ainda no ano de 2012, em entrevista a ESPN argentina, ele afirmou que acompanhar os clássicos contra o Boca Juniors e outras partidas do River o fizeram se tornar um torcedor riverista.

Além disso, ele se aproveitou da final da Libertadores 2018 mudar forçosamente para a Espanha e viveu a decisão, de perto, no Santiago Bernabéu. Tamanha era sua vontade de acompanhar o duelo, aliás, que usou um disfarce para evitar possíveis críticas. Isso porque, por questão de calendário, ele estava na cidade um dia antes, para duelar com o Atlético de Madrid, em LALIGA, e o Bilbao perdeu por 3 a 2.

Vale ressaltar que, nesse momento, não existe qualquer informação (oficial ou de bastidores) sobre conversas iniciadas entre River Plate e jogador para viabilizar tal negócio. Entretanto, com a aproximação do fim da temporada europeia (e também do contrato de Muniain), a situação pode rapidamente se modificar.

