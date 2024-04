Medel volta a treinar e pode ser reforço do Vasco contra o Criciúma

O Vasco pode ter um reforço de peso para o jogo contra o Criciúma, no próximo sábado (27), pela quarta rodada do Brasileirão. Isso porque o zagueiro Gary Medel voltou a treinar com o elenco, nesta quarta-feira (24), no CT Moacyr Barbosa.

Ele estava fora desde o jogo contra o Grêmio, no dia 14, quando viajou para o Chile resolver problemas pessoais. Com isso, ele volta aos treinos após dez dias.

A tendência, então, é que Medel volte ao time titular de Ramón Díaz. O treinador utilizou dois jogadores diferentes em seu lugar nos dois jogos em que esteve ausente – foram duas derrotas, aliás. Primeiro, contra o Red Bull Bragantino, na última quarta (17), escalou João Victor.

O zagueiro, porém, pediu substituição no intervalo após sentir dores no joelho, dando lugar a Maicon. Como não estava 100% no sábado (21), quando o Vasco enfrentaria o Fluminense, ficou no banco e viu Maicon ser titular e jogar os 90 minutos.

Além de capitão, Medel é o quinto jogador com mais minutos no Cruz-Maltino na temporada, sendo, assim, de suma importância no esquema do treinador argentino. Ele foi titular nos 11 jogos que disputou e está à beira de completar mil minutos em 2024 – são 912.

