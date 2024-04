Botafogo crê em provocação da CBF ao escalar Raphael Claus para clássico diante do Flamengo

O clássico entre Flamengo e Botafogo vem gerando polêmica nos bastidores. Afinal, os dirigentes alvinegros consideram uma provocação da CBF ao escalar Raphael Claus para ser árbitro do jogo. A informação é do “ge”.

Botafogo x CBF

Na última terça-feira (23/04), John Textor prestou um depoimento na CPI de Manipulações Esportivas e fez acusações graves ao árbitro Raphael Claus. O juiz está sendo acusado de manipular jogos do futebol brasileiro, incluindo um clássico entre Botafogo e Flamengo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão de 2023. Na visão do clube alvinegro, os dois gols rubro-negros foram irregulares.

Os dirigentes alvinegros, dessa forma, enviaram um ofício para CBF solicitando que Raphael Claus não fosse árbitro do clássico. O pedido, por outro lado, não teve uma resposta positiva. Na visão do clube, esta escalação do juiz é uma forma da entidade em invalidar as acusações de John Textor.

Nota da Abrafut

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) emitiu uma nota rebatendo as acusações feitas por John Textor. O órgão, dessa forma, manifestou apoio e confiança no trabalho de Raphael Claus.

“O citado diretor permanece manipulando os amantes do futebol e as pessoas que trabalham nele, utilizando a imprensa para reiterar frases de efeito, colocando em xeque a todo momento a idoneidade das pessoas que trabalham de maneira honesta e honrada no futebol”, disse a Abrafut em parte da nota. Aliás, Flamengo e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (28/04), às 11h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão 2024. Apesar do pedido dos dirigentes alvinegros, Raphael Claus deve ser mantido como árbitro do clássico. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

