Raul Gustavo se desculpa por expulsão em jogo do Corinthians: ‘Mereci’

O zagueiro Raul Gustavo desculpou-se nesta quarta-feira (24) um dia após ser expulso infantilmente na derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors por 1 a 0 no Estádio Diego Armando Maradona, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ele usou as redes sociais para admitir o erro, que prejudicou o Timão no jogo fora de casa.

Afinal, Raul Gustavo empurrou e acertou o rosto do auxiliar após uma jogada pela lateral do campo.

“Tenho a consciência de que errei e acabei prejudicando a minha equipe em uma partida que era fundamental para o Corinthians. Peço desculpas aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os torcedores, mas principalmente ao bandeira da partida”, postou o defensor, de 25 anos, antes de completar:

“Em momento algum, minha intenção foi de agredir. Eu tentava me afastar dele (bandeirinha), mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível e mereci a expulsão. Vou seguir trabalhando e me dedicando cada dia mais para ajudar o clube da melhor maneira possível, porque é o clube que me abriu as portas e é o clube que eu tanto amo”.

Corinthians não terá o zagueiro contra o Nacional

O lance ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians já perdia por 1 a 0. Contudo, com um a menos, o técnico António Oliveira teve que colocar o zagueiro Cacá em campo, tirando Romero, uma vez que já havia sacado Félix Torres para tentar o empate. Daí em diante, apenas uma boa chance de gol, já nos acréscimos, com o próprio Cacá.

Dessa maneira, Raul Gustavo não enfrenta o Nacional, no Paraguai, no dia 7 de maio. Vale destacar que o jogador pode pegar ainda punição maior da Conmebol pela expulsão.

