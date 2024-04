Bruno Henrique pode ser arma importante do Flamengo na altitude; entenda

Tite pode ter um trunfo importante no jogo entre Bolívar e Flamengo. Afinal, Bruno Henrique sabe como é jogar acima dos 3 mil metros. O atacante esteve em campo na partida diante do San José, em Oruru (Bolívia), pela fase de grupos da Libertadores de 2019.

San José x Flamengo

Com gol de Gabigol, o Flamengo venceu o San José por 1 a 0 e somou três pontos na estreia da Libertadores. Apesar do resultado positivo, os comandados de Abel Braga sofreram com os efeitos da altitude e só venceram por conta das boas defesas de Diego Alves.

Além de Diego Alves, Bruno Henrique também apresentou uma boa atuação em campo. O atacante não se intimidou com os efeitos da altitude de Ouru e puxou muitos contra-ataques em velocidade na Bolívia. O camisa 27 deu uma bela assistência para Gabigol no gol rubro-negro.

Trunfo de Tite

Bruno Henrique, dessa forma, pode ser uma arma importante no jogo entre Bolívar e Flamengo. O atacante deve iniciar em campo como titular e atuar como homem de referência. Afinal, Pedro foi preservado pela comissão técnica e sequer viajou para Bolívia.

Aliás, Bolívar e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24/04), às 21h30 (de Brasília), em La Paz (Bolívia), pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores de 2024. Com 3500 metros de altitude, os jogadores rubro-negros vão em busca da primeira vitória como visitante nesta edição.

