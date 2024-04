Cada vez mais perto do título, PSG goleia Lorient no Francês

Com mais uma goleada no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain bateu o Lorient nesta quarta-feira (24), por 4 a 1 ficando assim muito perto do título francês da temporada. A vitória contou com dois gols de Mbappé e dois de Dembélé, fazendo a equipe parisiense abrir 14 pontos de vantagem sobre o Mônaco, vice-líder da liga.

Embora atuasse fora de casa, o Paris Saint-Germain não se intimidou com o adversário. Logo aos 18 minutos, Mbappé fez 1 a 0 e, três minutos depois, Dembélé dobrou a vantagem. O Lorient até teve algumas chances de marcar, mas errou o alvo em quase todas. Assim, os visitantes foram para o intervalo ganhando por 2 a 0.

No segundo tempo, novamente Dembélé apareceu bem para marcar o terceiro gol dos parisienses. Bamba, de cabeça, até diminuiu para o Lorient, mas Mbappé, no finalzinho, decretou os números finais da vitória do PSG.

Assim, a quatro rodadas do fim, o Paris Saint-Germain pode terminar o dia campeão, caso o Mônaco não vença o Lille. Se conseguirem ganhar, os monegascos ficam 11 pontos atrás, tornando matematicamente, embora com poucos chances, possível a sobrevivência pelo título.

