Liverpool perde clássico para o Everton e vê título mais distante

Novo capítulo na alucinante briga pelo título da Premier League. Nesta quarta-feira (24), o Liverpool perdeu o clássico para o Everton por 2 a 0, no Goodison Park, na cidade dos Beatles, ficando mais longe do troféu. Branthwaite e Calvert-Lewin fizeram os gols do Dérbi de Merseyside.

O tropeço do Liverpool é comemorado por Arsenal (líder, com 77 pontos) e Manchester City (terceiro, com 73), já que os Reds estacionam nos 74 pontos. O time de Guardiola, é bom lembrar, tem dois jogos a menos que os rivais.

Primeiro tempo

O jogo já começou bem ao estilo Premier League – a 100 por hora. Logo aos , Alisson derrubou Calvert-Lewin e cometeu pênalti, levando cartão amarelo. O VAR, porém, entrou em ação e flagrou impedimento do atacante do Everton, retirando tanto a penalidade, quanto a sanção ao brasileiro.

O Liverpool entrou na partida e começou a pressionar. O goleiro Pickford estava em grande dia, aparecendo em boas intervenções. Numa delas, parou Darwin Núñez, que estava cara a cara com o arqueiro.

Aos 27′, o estádio Goodison Park foi ao delírio. Bate-rebate pitoresco na área de Alisson e a bola sobrou para o zagueiro Branthwaite, que finalizou por baixo do goleiro brasileiro. O lance até tinha impedimento na origem, mas o gol foi validado porque o bandeira não levantou o instrumento e, ao longo da confusão, a zaga do Liverpool iniciou uma nova jogada, excluindo a opção de impedimento na análise do VAR.

Segundo tempo

A tônica do jogo ficou cada vez mais clara na etapa final. Enquanto o Everton se fechava, o Liverpool rodava a bola em busca de uma brecha. Quem a achou, porém, foi o time da casa.

No primeiro escanteio dos Toffees, McNeil cruzou de maneira perfeita na área e o centroavante Calvert-Lewin testou firme para superar Alisson e fazer 2 a 0.

A equipe de Jürgen Klopp insistia por pelo menos o gol de honra, mas além de boas defesas de Pickford, a pontaria de Salah não estava em dia. Luís Díaz acertou bola na trave, mas ela não entrou, com o estádio indo à euforia com o apito final.

Situação e próximos jogos

O Liverpool fica em segundo na tabela, agora com o mesmo número de jogos que o líder Arsenal, mas com três pontos a menos (77 x 74), com quatro rodadas faltando. O outro postulante, Manchester City (73), vem em terceiro, mas com dois jogos a menos.

Só com a Premier League pela frente na temporada, o Liverpool volta a campo para mais quatro jogos. Primeiro, encara o West Ham, fora de casa, no sábado (27). No domingo (5 de maio) recebe o Tottenham para enfrentar depois, então, o Aston Villa (dia 13). Encerra sua participação na Premier no dia 19, em casa, contra o Wolverhampton.

O mesmo vale para o Everton. O time azul recebe Brentford (sábado), visita o Luton (3), recebe o Sheffield (11) e fecha a competição contra o Arsenal, no Emirates, no que pode ser o jogo que definirá o campeão da Premier League.

