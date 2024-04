O meia Rodrigo Battaglia chegou ao Atlético para ser uma das grandes peças do meio campo no time de Eduardo Coudet. No entanto, com Gabriel Milito não tem sido assim e ele é aproveitado em nova função. Todavia, o jogador encara o desafio.

Desde o jogo contra o Cruzeiro, Battaglia é testado como zagueiro. Para o Galo, é uma opção para melhorar a saída de bola com três jogadores, considerando que o volante tem boas características de passe.

Aliás, após a vitória do Galo sobre o Peñarol, por 3 a 2, pela Copa Libertadores, na Arena MRV, o jogador salientou que tudo é novidade, mas ele encara com normalidade e muito trabalho.

“É um desafio para mim, aprendizagem. É um desafio, e pronto. O que for melhor para a equipe eu vou tentar me adaptar e fazer o melhor”, disse o argentino.

O Atlético agora se prepara para encarar o Cuiabá, no sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será na capital do Mato Grosso. O Galo está na sétima colocação, com cinco pontos somados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Battaglia comenta nova função no Atlético de Milito apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.