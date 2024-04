Cerro Porteño-PAR x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o triunfo sobre o Vasco pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a terceira rodada do Grupo A da Libertadores na busca por aumentar a vantagem na liderança. Assim, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o Cerro Porteño, às 19h (de Brasília), nesta quinta-feira (25), no Estádio La Nueva Olla. Com o empate entre Alianza Lima-PER e Colo-Colo-CHL, o atual campeão do torneio tem a chance de se consolidar na ponta da classificação.

O Tricolor de Laranjeiras ocupa a liderança da chave com 4 pontos, enquanto a equipe paraguaia tem três, ambos com uma vitória cada. Nas primeiras rodadas, o time carioca empatou com o Alianza Lima, no Peru, por 1 a 1, e, em seguida, bateu o Colo-Colo por 2 a 1, no Maracanã.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (25) terá a transmissão do serviço de streaming Paramout+.

Como chega o Cerro Porteño

Nesta temporada, o Cerro Porteño ocupa a vice-liderança do campeonato nacional com 26 pontos conquistados. Em 14 rodadas disputadas, o time acumula 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Na última partida, a equipe venceu o 2 de Mayo por 2 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada da Apertura e chegou à quarta vitória consecutiva.

Cabe destacar que o Cerro tem três brasileiros no elenco: o goleiro Jean, o zagueiro Eduardo Brock e o atacante Edu. Para mais uma rodada do torneio continental, aliás, o técnico espanhol Manolo Jiménez terá força máxima em busca dos três pontos.

Como chega o Fluminense

Entre os relacionados, o Tricolor terá duas novidades importantes: Renato Augusto e Calegari. O meio-campista está recuperado de uma lesão na panturrilha, enquanto o lateral-direito volta depois de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, quando defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Por outro lado, Keno segue em recuperação da entorse no tornozelo esquerdo e não viajou para o Paraguai.

Além disso, o técnico Fernando Diniz não terá à disposição quatro jogadores, que foram afastados por atos de indisciplina. Tratam-se de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur. O quarteto organizou uma festa durante a concentração antes do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e levou mulheres para o local. Thiago Santos, Marlon e Gabriel Pires, lesionados, também não embarcaram com o restante do elenco.

CERRO PORTEÑO (PAR) X FLUMINENSE

Libertadores-2024 – 3ª rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 25/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio La Nueva Olla, Assunção (PAR)

CERRO PORTEÑO: Jean; Giménez, Báez, Eduardo Brock e Arzamendia; Morel, Piris da Motta, Domínguez e Iturbe; Peralta e Edu. Técnico: Manolo Giménez.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Marquinhos, Jhon Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiros (URU)

VAR: Leodán González (URU)

