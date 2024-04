O Flamengo venceu o Santos por 3 a 1 nesta quarta-feira (24), pelo Brasileirão Sub-20. Na Vila Belmiro, destaque para o nigeriano Shola, que marcou o primeiro gol rubro-negro e deu assistência para Felipe Teresa. Posteriormente, Victor Silva fez o terceiro. O gol do Peixe foi de Mateus Xavier.

Com os três pontos, o Flamengo pulou para a oitava posição, com seis pontos. O Santos segue na quarta posição, com sete.

Como foi o jogo

O Flamengo foi quem chegou primeiro com mais perigo ao gol adversário na partida, aos três minutos, com o nigeriano Shola. Aliás, foi com o atacante que o Rubro-Negro abriu o placar aos 23′, em jogada de velocidade que terminou com um bonito chute, sem chances para o goleiro. Cinco minutos depois, Carbone desperdiçou grande oportunidade para ampliar o marcador. Já na reta final do primeiro tempo o Santos cresceu na partida. No último lance Miguelito acertou uma bola no travessão do gol de Lucas Furtado, goleiro rubro-negro.

Com o mesmo cenário da etapa anterior, o Peixe chegou ao empate aos três minutos, com Mateus Xavier, que aproveitou rebote em cabeçada de Bontempo na trave. No lance seguinte o goleiro Lucas Furtado salvou o que seria o gol da virada santista. O time mandante assumiu cada vez mais o controle da partida e pressionou a equipe carioca, que pouco conseguiu criar na segunda etapa. No entanto, em uma das subidas ao ataque o Rubro-Negro chegou ao segundo gol aos 37′, com Felipe Teresa, que recebeu assistência de Shola. Na comemoração, aliás, Felipe fez o sinal de Gabigol, jogador que está afastado das atividades do Flamengo por punição. Ainda deu tempo para Victor Silva, de cobertura, fazer o terceiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com grande atuação de Shola, Flamengo vence o Santos na Vila, pelo Brasileirão Sub-20 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.