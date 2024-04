Bolívar x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Bolívar e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24/4), às 21h30 (de Brasília), no Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores-2o24. Os dois são os primeiros colocados e favoritos às vagas para as oitavas. O time boliviano tem seis pontos e o Rubro-Negro, quatro. Apesar de jogar fora de casa, na altitude boliviana, o Mengo vai sem metade do time titular. Mas como tem um elenco de astros, tentará fazer valer a sua melhor qualidade. E para você não perder nada desta partida, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, que se inicia às 20h, com um esquenta que te colocará por dentro de tudo sobre as equipes. E com o jogo iniciando, João Delfino está na narração.