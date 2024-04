Everton quebra tabu histórico contra o Liverpool

Nesta quarta-feira, o Everton venceu o Liverpool por 2 a 0, em jogo válido pela Premier League no tradicional Estádio Goodison Park.

O triunfo dos Toffes em cima dos Reds é um motivo por si só de muita alegria, porém, o feito alcançado nesta noite valeu por uma quebra de tabu de 14 anos sem vencer o maior rival dentro de casa.

A última vitória do Everton contra o Liverpool dentro do seu estádio ocorreu em 2010. Na ocasião, a vitória foi pelo mesmo placar e os gols saíram através de Tim Cahil e Mikel Arteta.

Desde então, o Liverpool criou um tabu de 12 partidas sem perder do seu maior rival fora de casa, fato que mexia muito com o lado azul da cidade.

Tabu de gols

Outro ponto comemorado pelo Everton é que desde dezembro de 2021, o time não marcava gols em cima do Liverpool. Na ocasião, os Toffes foram superados pelos rivais por 4 a 1.

Liverpool longe do título

Além do triunfo na Premier League, o Everton encontrou mais um motivo para se alegrar. O revés deixou os Reds mais longe do título do campeonato inglês.

Apesar de ostentar a vice-liderança, com 74 pontos, o Liverpool vê o Arsenal com três pontos a mais e um jogo a menos. O Manchester City também pode ultrapassar o time de Klopp, pois tem 73 pontos e dois jogos por disputar. Restam mais quatro rodadas para os Reds.

