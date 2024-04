Arbitragem de jogo da Sul-Americana será 100% feminina e brasileira

O duelo entre Always Ready (BOL) e César Vallejo (PER), nesta quinta-feira (25), pela Sul-Americana-2024, terá um ingrediente especial – e brasileiro. As quatro componentes, ou seja, 100% da equipe de arbitragem será composta por mulheres.

Afinal, a árbitra central será Edina Alves (FIFA-SP). Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP) serão as assistentes. A última brasileira a integrar a equipe é Daiane Muniz (FIFA-SP) como árbitra de vídeo.

O jogo vale, dessa forma, pela terceira rodada do Grupo A e terá início às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia.

O quarteto já é conhecido mundialmente. Em janeiro deste ano, esta mesma equipe de arbitragem conduziu o amistoso entre Al-Hilal (SAU) e Inter Miami (EUA), em Riade, na Arábia Saudita.

Edina Alves é a recordista entre homens e mulheres brasileiros em jogos de Copas do Mundo. Já são oito partidas de Mundiais, superando o recorde do ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, que apitara sete jogos em três Copas do Mundo (2002, 2006 e 2010).

A assistente Neuza Back também detém recorde importante. Ela participou de três Copas do Mundo, igualando, assim, o número de participações de Simon em Mundiais.

